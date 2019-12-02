На счету Госказначейства осталось 55 миллиардов гривень
11:02, 02 декабря 2019Финансы
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По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года остаток вырос в 3 раза.
Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос на 3,6% / фото УНИАН
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2019 года составил 55,006 млрд грн, что на 3,6% выше показателя месяцем ранее.
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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 3 раза выше показателя на аналогичную дату прошлого года и почти в 6 раз - показателя на начало года.
Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2019 года составил 53,086 млрд грн, что на 14% ниже показателя месяцем ранее.
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