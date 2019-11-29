Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству платежей через смартфоны и часы

Ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков.

Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты.

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Как сообщили в пресс-службе одной их крупнейших в мире международных платежных систем Mastercard, ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков.

В Mastercard подчеркнули, что популярность новых способов оплаты напрямую связана с их удобством и безопасностью для пользователей.

Отмечается, что по количеству платежей с помощью переносных устройств на первом месте среди европейских стран находятся Нидерланды, на втором – Великобритания, на третьем – Швейцария.

Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии и Нидерландах.

По прогнозам Mastercard, к 2020 году мировой рынок переносных устройств составит 30 млрд евро.

Ка сообщал УНИАН, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% - до 64,7 млн штук, при этом 60% составляют активные платежные карты.