Минфин выплатил 11 миллиардов гривень по облигациям внутреннего госзайма

Министерство выплатило по ОВГЗ 417 млн евро. В результате в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.

Министерство финансов Украины выплатило по облигациям внутреннего государственного займа 417 млн евро.

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Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в соцсети Facebook, отметив, что гривневый эквивалент погашения составил 11 млрд грн.

По его словам, в результате этого погашения на сегодня в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.