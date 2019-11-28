Минфин выплатил 11 миллиардов гривень по облигациям внутреннего госзайма
19:37, 28 ноября 2019Финансы
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Министерство выплатило по ОВГЗ 417 млн евро. В результате в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.
Иллюстрация REUTERS
Министерство финансов Украины выплатило по облигациям внутреннего государственного займа 417 млн евро.
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Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в соцсети Facebook, отметив, что гривневый эквивалент погашения составил 11 млрд грн.
По его словам, в результате этого погашения на сегодня в обращении почти не осталось ОВГЗ в евро.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.
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