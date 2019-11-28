Объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос до $35 миллиардов

Наибольший прирост инвестиций – из Кипра, Нидерландов, России, Швейцарии и Германии.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-сентябрь 2019 года вырос на 1,8 млн долл., или на 5,5%, - до 34,7 млрд долл. на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за этот период поступило 1,7 млрд долл. новых инвестиций, но при этом выбыл почти 1 млрд долл., а положительная переоценка составила 1,1 млрд долл.

Согласно приведенным данным, наибольший прирост инвестиций за указанный период зафиксирован из Кипра в размере 761 млн долл., Нидерландов - 438 млн долл., России - 220 млн долл., Швейцарии - 133 млн долл. и Германии - 90 млн долл.

Справка УНИАН. Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, по оценкам Национального банка, за 2018 год составили 2,5 млрд долл., 60% из которых направлены в реальный сектор.