Отчет будет представлен в конце марта 2020 года.

Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады и планирует представить отчет об этой проверке в конце марта 2020 года.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки планируется изучить эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Рады за период работы двух созывов - VII и VIII.

Отмечается, что специалисты Счетной палаты вышли на предварительное ознакомление и составляют программу для начала аудита, но уже сейчас выявлены "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание.

Также сообщается, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством Счетная палата осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием от имени Верховной Рады. Счетная палата подотчетна Верховной Раде Украины и регулярно ее информирует о результатах своей работы.