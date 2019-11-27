Кабмин намерен провести аудит Пенсионного фонда

Проведение аудита позволит оптимизировать работу ведомства уже в следующем году.

Кабинет министров намерен провести независимый аудит Пенсионного фонда Украины. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Мы приняли решение о проведении независимого аудита (ПФУ - УНИАН) одной из международных компаний", - сказал он, добавив, что Кабмин продолжает поиск компании.

При этом премьер не назвал сроки проведения аудита.

"Нужно четко понимать, что происходит с Пенсионным фондом. Есть основания считать, что значительная часть средств используется неэффективно", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что проверка позволит оптимизировать работу Пенсионного фонда уже в следующем году и тратить меньше средств на его администрирование, и таким образом больше денег поступит украинцам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 миллиардов гривень.