Moody's подтвердило рейтинг "ПриватБанка"

Прогноз улучшен со "стабильного" на "позитивный".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг крупнейшего в Украине банка - "ПриватБанка" на уровне "Сaa1".

Читайте такжеАгентство Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу Украины

Как сообщили в пресс-службе банка, прогноз по рейтингу улучшен со "стабильного" на "позитивный" вслед за аналогичными действиями в отношении суверенного рейтинга Украины.

Ссылаясь на экспертов Moody's, в банке отметили, что в 2019 году "ПриватБанк" продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость от рыночного финансирования и уровень ликвидных активов свыше 70% совокупных активов финучреждения.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины на уровне "Caa1", повысив прогноз рейтинга со "стабильного" до "позитивного".

В октябре рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило суверенный рейтинг Украины до уровня "В" со стабильным прогнозом.

До этого, в сентябре, агентство Fitch Rating повысило рейтинг Украины также до уровня "B" и улучшило прогноз на позитивный.