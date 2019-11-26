Дефицит госбюджета вырос в 5 раз - до 30 миллиардов гривень

Сводный бюджет выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 миллиарда гривень, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 миллиона гривень против профицита годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 миллиарда гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 миллиарда гривень.