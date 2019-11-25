Минсоцполитики начнет финансировать услуги вместо учреждений: о чем речь

По словам министра, такая практика успешно работает во многих странах мира.

Министерство социальной политики Украины планирует перейти на новую модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения.

Читайте такжеНовые правила: украинцы получат квитанции за коммуналку без учета субсидий

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на информацию министра Юлию Соколовскую.

“Новая модель заключается в том, что изменится подход: "финансирование не учреждений, а услуг". То есть министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местных властей. На это в бюджете-2020 предусмотрено 150 млн грн”, - цитирует пресс-служба Соколовскую.

По словам министра, практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений, успешно работает во многих странах мира, делает услуги и сервисы более качественными и доступными для людей.

Согласно сообщению, 150 млн грн в бюджете на следующий год предусмотрено на улучшение сервисов.

“Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт офисов будет отдана ЦНАП, банкам или частным провайдерам”, - цитирует пресс-служба Соколовскую.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Юлия Соколовская предложила в качестве стимулирования доплачивать центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ) и объединенным громадам за оказание социальных услуг, чтобы они взяли на себя эту функцию вместо центров Минсоцполитики.