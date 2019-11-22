Кабмин поручил «Ощадбанку» найти нового аудитора

Годовой отчет "Ощадбанка" за 2018 год подтверждала международная компания KPMG.

Кабинет министров Украины поручил государственному «Ощадбанку» провести конкурсный отбор аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита финансового учреждения.

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Об этом говорится в распоряжении правительства от 20 ноября, обнародованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, аудитор должен соответствовать критериям, утвержденным Кабинетом министров.

Также сообщается, что по результатам отбора банк должен дать соответствующие рекомендации наблюдательному совету.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Годовой отчет банка за 2018 год подтверждала международная компания KPMG.

В соответствии с законодательством, банк может заключать договор на проведение аудита годовой отчетности с одной и той же аудиторской фирмой не более семи лет подряд.