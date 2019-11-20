На приватизацию передали очередной пакет госпредприятий

Общее число объектов для приватизации в этом году выросло до 339.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало очередной пакет государственных предприятий на приватизацию, увеличив общее число объектов для приватизации в этом году до 339.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

«Министерство экономики сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию. Фактически 339 предприятий из 500, определенных президентом как цель до конца года, уже передано», - сказал премьер.

Он отметил, что государственных активов в управлении политиков становится меньше и они переходят в управление менеджеров, которые должны подготовить их к продаже через прозрачные аукционы эффективному собственнику.

«Это будет стимулировать экономический рост в следующем году, и ту планку, которую мы поставили в этом году, - 500 предприятий - мы успешно достигнем», - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров предусмотрел в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн – по шесть миллиардов от продажи объектов большой и малой приватизации.

2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.