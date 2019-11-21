Криптовалюта в законе. Как депутаты предлагают легализовать цифровые деньги

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается легализовать криптовалюту. Документ под названием «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами» разработан представителями блокчейн-сообщества, межфракционными народными избранниками, Офисом эффективного регулирования BRDO и Министерством цифровой трансформации.

В целом, законопроект – реализация сделанного еще в сентябре заявления главы новосозданного Министерства цифровой трансформации.

«Определение правового статуса криптовалют поможет легализировать связанную с ними деятельность, такую, как покупка и продажа криптовалют, а также их добычу. И выведет игроков рынка из «серой» зоны, что выступит стимулом для дополнительных поступлений в бюджет от уплаты налогов», - заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации ведомства.

А уже в ноябре Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. По словам Федорова, скорее всего, офис Binance будет открыт в Украине до конца 2019 года.

«Это - миллиардные обороты. И часть денег, которые аккумулирует сама биржа, и часть транзакций будут проходить на территории Украины, в наших банках. Мы по этому поводу говорили с Национальным банком, общались и с государственными банками об открытии счетов этой биржи», - отметил Федоров, добавив, что появление офиса Binance в нашей стране говорит о развитии законодательного направления в сфере виртуальных активов и рынка криптовалют.

Кроме того, представители власти и бизнеса подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии распределенного реестра (блокчейн), а также формировании нормативной базы для развития технологических решений и создания условий функционирования рынка виртуальных активов в Украине. И вот уже разработан законопроект.

В принципе, и прежде власть пыталась узаконить «цифровые деньги». Активные разговоры об этом велись и в 2017 году, и в 2018-ом. Минэкономразвития тогда даже подготовило соответствующую концепцию со сроком реализации до 2021 года. Ее целью было создание четких условий для ведения деятельности в сфере виртуальных валют.

«Реализация концепции позволит, в частности, защитить права потребителей в сфере виртуальных активов и виртуальных валют, юридически классифицировать деятельность. Участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты», - было сказано в сообщении Минэкономразвития.

Но дальше разговоров дело не пошло, хотя уже на тот момент общий размер сегмента майнинга (процесс, который позволяет «эмитировать» криптовалюты) в Украине превысил 100 млн долларов. Теперь все может измениться.

Криптовалюта «в законе»

Авторы законопроекта о легализации криптовалюты отмечают, что неопределенность правового статуса виртуальных активов, составной частью которых является криптоактивы и токен-активы, мешает развитию рынка виртуальных активов в Украине. Такая ситуация приводит к тому, что владельцы виртуальных активов и субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги в этой сфере, сталкиваются с большим количеством проблем, в частности, с невозможностью применения механизмов защиты права собственности и с неучетом особенностей природы виртуальных активов в действующей налоговой системе.

Кроме того, неопределенность правового статуса виртуальных активов сдерживает выход на украинский рынок международных компаний, работающих в этой сфере, поскольку риск такой деятельности является для них более важными, чем возможные доходы. Как следствие, государственный и местные бюджеты недополучают значительные средства налогов от операций с виртуальными активами.

Документом предлагается законодательно определить сроки, связанные с функционированием рынка виртуальных активов, установить особенности налогообложения операций с криптоактивами, а также определить правовую природу виртуальных активов, как объектов гражданских прав.

Кроме того, законопроектом определяются (с целью налогообложения) термины «виртуальный актив», «криптоактив», «операция с криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».

Объектом обложения налогом на прибыль предприятий будет являться прибыль от операций с криптоактивами - положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактивов, и расходами, связанными с их приобретением и/или майнингом. А финансовый результат операций с криптоактивами будет определяться отдельно от финансового результата по другим видам деятельности налогоплательщика.

В базу налогообложения в плане налога на доходы физических лиц включен инвестиционный доход от операций с криптоактивами, который облагается по ставке 5 процентов. Операции по продаже криптоактивов отнесены к таким, которые не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость.

Как указывают авторы документа, в проекте закона нет правил и процедур, которые содержат риски совершения коррупционных правонарушений.

Рынок ждет урегулирования

В Ассоциации «Блокчейн Украины» считают правильным легализацию криптовалюты. Там отмечают, что индустрия крипто- и блокчейн-компаний в Украине является высококонкурентной. Согласно различным данным, Украина входит в топ-20 стран по использованию и трейдингу криптовалюты. Кроме того, международное сообщество признало Украину как одну из 14 стран-лидеров в блокчейн-инновациях (Don Tapscott, Blockchain Research Institute). Этому способствует нестабильность в стране, низкий уровень развития финансовой системы, а также наличие большого количества технических специалистов.

В нашей стране имеется около 200 крипто- и блокчейн-компаний, что приближает нас к показателю Германии (300 компаний). Однако, в официальные рейтинги по развитию блокчейн- и крипто-индустрии Украина не входит, поскольку большинство компаний инкорпорированы в других юрисдикциях или находятся в «серой зоне»: без создания юридического лица или зарегистрированы в других странах с более лояльным и инновационным законодательством.

Согласно обзору Ассоциации «Блокчейн Украины», сегодня 76% участников рынка уверены, что новые компании будут появляться в Украине, но в другой юрисдикции, 14% считают, что компании будут появляться и оставаться в Украине, 10% считают, что новые проекты появляться не будут, а те, что есть, мигрируют в другие юрисдикции.

«Понятно, что перспективные компании, и, как следствие, налоги, будут покидать Украину, если в ближайшее время ситуация не изменится. В связи с необходимостью внедрения рекомендаций FATF, вся отрасль, которая сформировалась, может быть отрезана от глобального рынка финансов, капитала и рабочей силы. Приоритетной задачей сегодня является не попасть в черный список FATF, в то же время сохранить отрасль и предоставить возможности для развития. С принятием нового законодательства в сфере криптовалюты необходимо сформировать простые, прозрачные, лояльные правила игры, которые выведут из тени бизнес как направление», - говорится в обзоре Ассоциации.

Управляющий партнер, директор МЮК «KODEX» Станислав Климов отмечает, что необходимость правового регулирования операций с виртуальными активами возникла в Украине давно. Правоотношения относительно операций с криптоактивами существуют уже несколько лет, однако правового регулирования до сих пор не получили. Соответственно, рынок виртуальных активов не может развиваться, что снижает поступления в бюджет страны и сдерживает выход на украинский рынок международных компаний.

«В законопроекте определены такие понятия как «виртуальный актив», «криптоактив», «токен» и другие. Также определена правовая природа виртуальных активов, как объектов гражданских прав, в течение длительно времени это было немалой проблемой для бизнеса. Деятельность Нацбанка по регулированию рынка криптовалюты не была слишком последовательной. В 2014 году НБУ в своем письме определил, что ««Bitcoin» является денежным суррогатом, который не имеет обеспечения реальной стоимости». 22 марта 2018 года НБУ выдал еще одно письмо, которым признал свое заявление о признании «Bitcoin» денежным суррогатом «потерявшим актуальность». Однако, в 2018 году суды принимали решения, в которых давали определение «Bitcoin» как «криптовалюта, разновидность цифровой валюты, создание и контроль которой базируются на криптографических методах, и является денежным суррогатом». При отсутствии правового регулирования, суды столкнулись с проблемой определения правовой природы криптоактива и, преимущественно, определяли их как имущество или имущественные права», - подчеркнул юрист.

По его словам, принятие законопроекта, в первую очередь, позволит субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги в этой сфере, применять механизм защиты права собственности с учетом особенностей природы виртуальных активов в действующей налоговой системе. Значительным преимуществом принятия законопроекта является стимулирование выхода на украинский рынок международных компаний.

Партнер компании Stron Вячеслав Лаба обращает внимание, что в Украине криптовалюта находится в так называемой «серой зоне» и не имеет никакого статуса. Но, фактически крипто-сообщества по типу Bitcoin Foundation Ukrainе существуют. К тому же, по данным этой организации, Украина входит в топ стран по использованию криптовалют.

«Неопределенность в регулировании криптовалют, криптоактивов приводит к трудностям их налогообложения, соответственно, государство недополучает налоговые поступления. Это и является основным мотивом принятия закона, который бы регулировал налогообложение таких операций. Важно отметить, что теоретически, сейчас в Украине налогообложение криптовалют будет происходить по ставке 18 процентов налога на доходы физлиц плюс 1,5 процента военного сбора из расчета положительной разницы между покупкой и продажей криптовалюты в момент ее конвертации. Проектом закона также планируется внедрить условия для начала функционирования рынка виртуальных валют в Украине, тем самым пополнятся государственный и местный бюджеты. Также законопроектом предусмотрено, что операции с криптоактивами не будут подлежать НДС. Фактически, законодатель пошел по пути налогообложения, учитывая, что налог будет взыматься с положительной разницы между доходом от продажи и стоимостью. Но есть и другой более правильный опыт - облагать только прибыль при выводе денег. Существуют разные принципы налогообложения операций, связанных с криптовалютой, поскольку существует сложность при разработке системы налогобложения. Она заключается в том, что нет официального обменного курса, и этот рынок очень спекулятивен», - подытожил Лаба.

Международный крипто-опыт

Операции с криптовалютой разрешены в ряде стран, там она признана товаром или инвестиционным активом, расчетной единицей, сделки подлежат налогообложению. Это касается США, там базой налогообложения для таких операций является прибыль, которая рассчитывается как разница между ценой и расходами. Ставка от 15 до 35 процентов.

В Японии биткоин является законным платежным средством, в стране установлен лимит, при котором применяется налогообложение к криптовалютам - 40 млн йен. А вот в Китае, который признан лидером в области майнинга, операции с биткоинами запрещены для банков, но разрешены для физических лиц. В последнее время Центробанк КНР высказывался за полный запрет оборота криптовалют.

В Швейцарии в отношении криптовалют действуют такие же правила, как и для иностранных валют, эта страна является одной из самых благоприятных юрисдикций для биткоин-стартапов.

В Беларуси все доходы от операций с криптоактивами освобождены от налогообложения. А в Австрии криптовалюты рассматриваются как «прочие активы бизнеса». Компании, которые вовлечены в торговлю криптовалютами, платят налог на прибыль в размере 25 процентов. В Германии доход от торговли криптовалютами является приростом капитала (разница между полученной и потраченной суммой по курсу на момент вывода средств).

В Эстонии в 2017 году вступил в силу закон, который предусматривает возможность оказывать услуги, связанные с криптовалютой и виртуальными ценностями, на основании лицензий «Поставщика услуг кошелька виртуальных ценностей» и «Поставщика услуг по обмену виртуальных ценностей на фиатные деньги». Лицензии выдает Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

В принципе, по всему миру крупнейшие банки запустили возможность отслеживать биткоин и другие цифровые активы. В США легализованы биржи, торгующие криптовалютой. Но есть и «ложка дегтя».

Мошенничество с цифровыми активами в последние годы стало немалой проблемой. Общая стоимость биткоинов, полученных путем афер, исчисляется сотнями миллионов долларов. Точная цифра остается «за кадром», многие игроки рынка молчат о своих убытках. Правда, уже есть и судебная статистика. В 2016 году в США суд рассмотрел первое в истории дело о финансовой пирамиде, построенной с использованием биткоина. Главный обвиняемый Трендон Шейверс был приговорен к 18-месячному тюремному заключению и трехлетнему надзору после освобождения, к выплате специального налога в размере 100 долларов, 1,2 миллиона долларов невозвратного залога, а также возмещению ущерба в размере 1,2 миллиона долларов.

Сейчас в ряде стран тоже идут громкие процессы по искам потерявших миллионы на сделках с криптовалютой. А бороться с аферами в этой сфере очень тяжело. Транзакции не могут быть отнесены к какому-либо конкретному пользователю/адресу, все монеты, используемые в транзакции, по умолчанию скрыты, а истории транзакций остаются конфиденциальными. То есть, рисков предостаточно.

В целом все похоже на «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет. Но пока он существует, его нужно контролировать в рамках закона. И Украина скоро сможет это сделать, если народные избранники примут соответствующий закон.

Нана Черная