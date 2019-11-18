Президент одобрил налоговое соглашение с Кипром

Зеленский подписал закон об изменениях в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы».

Читайте такжеРада одобрила отмену двойного налогообложения между Украиной и Малайзией

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, соответствующий документ был возвращен с подписью президента 15 ноября.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость заключения протокола объясняется тем, в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Верховная Рада приняла Закон «О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы» (№0003).

Справка УНИАН. Конвенция об избежании двойного налогообложения Украины с Кипром и протокол к ней были подписаны 8 ноября 2012 года в Никосии и ратифицированы парламентом в июле 2013 года. Таким образом, предприниматели обеих стран получили гарантии, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не подлежат двойному налогообложению.

11 декабря 2015 года правительства Украины и Кипра подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы.