Покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу почти в 11 раз
09:29, 18 ноября 2019Финансы
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С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,7 млрд долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 11 по 15 ноября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 191,8 млн долл., что почти в 2 раза меньше показателя неделей ранее.
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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор четвертую неделю подряд не продавал валюту.
В результате, с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,696 млрд долл., или почти в 11 раз.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 193,9 млн долл.
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