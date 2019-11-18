Покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу почти в 11 раз

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,7 млрд долл.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 11 по 15 ноября – купил на межбанковском валютном рынке Украины 191,8 млн долл., что почти в 2 раза меньше показателя неделей ранее.

Читайте такжеДоллар упал в цене: курсы Нацбанка

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор четвертую неделю подряд не продавал валюту.

В результате, с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 4,696 млрд долл., или почти в 11 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в октябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 193,9 млн долл.