Доллар упал в цене: курсы Нацбанка

Национальный банк Украины на понедельник, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,2201 грн/долл., к евро – на уровне 26,7245 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2422,0132 (15 ноября – 2424,4999)

100 EUR – 2672,4494 (15 ноября – 2666,2225)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 15 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,66/26,69 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.