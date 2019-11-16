Баланс недели: Рада дала зеленый свет земельной реформе и приняла бюджет на 2020 год, а миссия МВФ вернулась в Киев

Уходящая неделя ознаменовалась по истине эпохальным событием для нашей страны, которое, по словам президента Владимира Зеленского, войдет в учебники истории. Верховная Рада дала старт земельной реформе, приняв в первом чтении законопроект о запуске с 1 октября 2020 года рынка земли.

Когда в среду, 13 ноября, стало понятно, что в парламенте есть достаточное число сторонников этой ключевой для развития экономики реформы, и мораторий на продажу земли бесконечно продлеваться не будет, Украина перешла «водораздел» и приблизилась к цивилизованному миру, где каждый работающий на земле гражданин имеет на нее все права, включая право на продажу.

«Я думаю, это обязательно будет написано в учебниках истории, каждый из вас сегодня стал автором которого. Спасибо», - поблагодарил поддержавших законопроект 240 депутатов глава государства.

Премьер-министр Алексей Гончарук оценил решение Рады как завершение эпохи феодализма и переход в новую эру.

«Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а «своим людям» - все. Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», - сказал премьер.

Согласно законопроекту, поддержанному депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа», формирующей монобольшинство в Раде, и несколькими внефракционными парламентариями, через 12 месяцев в Украине будет отменен мораторий на продажу земель сельхозназначения, который вводился еще в далеком 2001 году как временная мера, и с тех пор регулярно продлевался из-за «неготовности законодательной базы».

С 1 октября 2020 года покупать отечественную землю смогут граждане Украины, территориальные общины, государство и украинские юридические лица. При этом вопрос относительно права иностранцев на участие в рынке земли остается открытым.

В законопроекте присутствует норма о том, что претендовать на украинские черноземы смогут также граждане других государств. Однако, она вызвала такую бурю разногласий в обществе, напуганном манипулятивными лозунгами о том, что иностранцы скупят за бесценок всю украинскую землю и вывезут наши плодородные грунты за пределы государства, что президент Зеленский пообещал народу решить вопрос о допуске на рынок иностранцев только по результатам общенационального референдума. Соответствующие правки будут внесены в доработанный ко второму чтению текст законопроекта.

По мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, референдум может быть проведен до 2024 года и после принятия Верховной Радой закона о народовластии, в котором будет прописана норма о референдуме. До тех пор право на покупку земли будут иметь исключительно украинцы.

Что касается стоимости сельхозземли, то законопроектом предполагается, что стартовая цена продажи участков на земельных торгах будет установлена на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Согласно подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, цены на украинскую землю после запуска рынка будут конкурентными. Стоимость гектара может превысить две тысячи долларов и в дальнейшем будет только увеличиваться. При этом правительство намерено помогать фермерам и мелким сельхозпроизводителям принимать активное участие в торгах. В следующем году Кабмин направит более четырех миллиардов гривен бюджетных средств на удешевление кредитных ставок под покупку земли фермерами.

Бюджет в турборежиме

«Историческое» голосование по земельной реформе стало не единственным знаковым достижением Верховной Рады на уходящей неделе. Еще одним стал отказ от ежегодной практики принимать государственный бюджет декабрьской ночью или под утро – с длительными обсуждениями и непримиримыми противоречиями. На этот раз народные избранники преломили данную тенденцию и проголосовали за главный финансовый план страны в первой половине ноября и в середине рабочего дня.

Согласно документу, в следующем году доходы госбюджета будут увеличены на четырнадцать миллиардов гривен, расходы - на десять миллиардов гривен, а дефицит – снижен на 855 миллионов гривен, то есть, останется в пределах 2,1 процента от ВВП.

Министр финансов Оксана Маркарова в ходе представления документа в парламенте назвала его реалистичным и сбалансированным, отметив, что в следующем году многие отрасли экономики, а также местные бюджеты получат намного больше ресурсов.

«В этом бюджете - увеличение расходов на медицину, на образование. В этом бюджете предусмотрены намного более значительные средства на инфраструктуру. В этом бюджете не снижены, а увеличены расходы на местное самоуправление», - подчеркнула министр.

Основан бюджет на 2020 год на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7 процента и среднегодовым курсом на уровне 27 гривен за доллар. А поскольку такой макропрогноз является консервативным, риски невыполнения финансового плана – минимизированы.

Как сообщается в комментарии экспертов Центра экономической стратегии, переданном УНИАН, прогнозная девальвация гривни до 27 гривен за доллар может выглядеть слишком пессимистично, но если этот прогноз не сбудется, то недополученные доходы от налогов на импорт частично компенсируются более низкими расходами на обслуживание и погашение валютных долгов.

Миссия Фонда: возвращение

Еще одним важным событием уходящей недели стало возвращение в Украину миссии ключевого кредитора нашего государства – Международного валютного фонда – после почти двухмесячной паузы. Эксперты из Вашингтона прибыли в Киев для продолжения дискуссий с украинскими чиновниками о новой программе расширенного финансирования.

Если переговоры пройдут успешно, то новая программа, по словам премьера Гончарука, будет рассчитана на трехлетний срок. Ранее Национальный банк оценивал ее потенциальный объем до десяти миллиардов долларов и прогнозировал, что Украина сможет получить первые два миллиарда уже до конца текущего года.

В случае выполнения этой программы, проведенные реформы будут способствовать переходу национальной экономики в новое качество, когда дальнейшая помощь Фонда нашей стране больше не потребуется. Прогнозы относительно шансов Украины на заключение соглашения по новой программе довольно оптимистичны.

Накануне приезда миссии в Киев глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сообщил, что стороны сумели достичь прогресса в переговорах по нескольким важным вопросам, в частности, «в обсуждении фискальной и денежно-кредитной политики и ключевых мер по реформированию, защите независимости центрального банка и финансовой стабильности».

Действительно, со времени отъезда предыдущей миссии МВФ в конце сентября, украинские парламентарии приняли ряд важных законов, многие из которых не сдвигались с мертвой точки годами из-за отсутствия политической воли. Речь идет о «сплите» (ликвидации Нацкомфинуслуг и передаче ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку), возобновлении ответственности за незаконное обогащение и разделении НАК «Нафтогаз Украины». Также Рада приняла госбюджет на 2020 год и одобрила в первом чтении законопроекты о создании службы финансовых расследований и запуске рынка земли.

Однако, Киеву еще предстоит убедить Фонд в необратимости проведенных реформ. Поэтому расслабляться нашим чиновникам рано, ведь на кону стоит вопрос экономической стабильности государства. Важно учитывать, что грядущие 2020 и 2021 годы являются периодами пиковых выплат кредиторам, когда нам нужно будет заплатить по счетам четырнадцать и десять миллиардов долларов, соответственно. Привлечение средств МВФ позволит пройти этот непростой этап более безболезненно. В противном же случае, национальную экономику настигнет кризис и девальвация.

Показатели экономики

Еще одной важной новостью второй недели ноября стало сообщение Государственной службы статистики о росте украинской экономики в третьем квартале 2019 года. По сравнению с третьим кварталом 2018 года, валовый внутренний продукт вырос на 4,2 процента, немного сократившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда рост составил 4,6 процента.

Центральный банк страны ранее оценивал рост украинской экономики в третьем квартале на уровне 3,5 процента. Уточненная статистика говорит о том, что национальная экономика движется в правильном направлении.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост украинского ВВП по итогам 2019 года составит около трех процентов, Всемирный банк ожидает 2,7 процента роста, а Европейский банк реконструкции и развития - 3,3 процента.

Тем временем, украинские аграрии завершают уборку зерна и выходят на очередной рекорд. По данным аграрного департамента Минэкономразвития, сельхозпроизводители намолотили уже более семидесяти миллионов тонн зерновых, что превышает показатель 2018 года, когда валовой сбор составил рекордные 70,1 миллиона тонн. Таким образом, аграрии внесут значительный вклад в дальнейшее развитие национальной экономики, гарантируя наращивание валютных поступлений от экспорта зерна.

Следующая неделя обещает быть также насыщенной экономическими событиями. Одновременно с ожидаемым снижением температуры воздуха в Киеве продолжит работу миссия МВФ, а Госстат отчитается о работе украинской промышленности за десять месяцев 2019 года.

Надежда Бурбела