Совет НБУ переизбрал своим главой Данилишина

Он занимал эту должность последние три года.

Совет Национального банка Украины снова избрал своим руководителем Богдана Данилишина, который занимал эту должность последние три года. Читайте такжеГлава Совета НБУ хочет расширения полномочий Как сообщил Данилишин, его заместителем совет назначил Василия Фурмана. Также Данилишин сообщил, что совет утвердил смету административных расходов НБУ на 2020 год. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада избрала девятым членом Совета Национального банка Виталия Шапрана вместо Тимофея Милованова, в августе назначенного министром экономики.

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