Налоги в Украине можно будет платить со смартфона: детали

Налоговая служба работает над созданием мобильного приложения для уплаты налогов со смартфона. Кроме того, начали работу над изменением интерфейса электронного кабинета налогоплательщика, чтобы сделать его более удобным в использовании.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) начала работу над изменением интерфейса электронного кабинета налогоплательщика и созданием мобильного приложения, которое позволит плательщикам отчитываться и платить все налоги с помощью смартфона.

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Как сообщили в пресс-службе Налоговой службы со ссылкой на главу ведомства Сергея Верланова, электронный кабинет должен стать главным каналом общения между налогоплательщиками и налоговой.

«Налоговая в смартфоне» как нельзя лучше позволит реализовать принцип бесконтактного общения налоговиков с плательщиками. А это, в свою очередь, не только сэкономит время плательщикам, но и будет способствовать уменьшению коррупционных проявлений непосредственно в службе», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Налоговая служба уделяет большое внимание развитию новых сервисов и, в частности, совершенствованию работы вышеупомянутого электронного кабинета, которым пользуются 5 млн налогоплательщиков ежемесячно.

«Это и компании, и частные предприниматели, и граждане. Такая широкая аудитория пользователей заставляет нас постоянно держать руку на пульсе, изучать потребности наших клиентов, их спрос на услуги и совершенствоваться в соответствии с этими требованиями», - цитирует пресс-служба Верланова.

Глава налоговой подчеркнул, что упрощение ведения бизнеса за счет развития электронных сервисов является приоритетом в работе ведомства, и в планах налоговиков сделать процесс получения налоговых услуг, отчетности и уплаты налогов максимально простым.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов выступил за обновление кабинета налогоплательщика для юридических лиц и запуск аналогичных функций для граждан.

Кроме того, Верланов анонсировал постепенный перевод всех сервисов налоговой в электронный формат.