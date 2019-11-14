Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2020

Принятие этих изменений позволит сбалансировать госбюджет на следующий год.

Верховная Рада приняла закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для балансирования государственного бюджета на 2020 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (2144) в целом проголосовали 282 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По информации Министерства финансов, предложенные изменения улучшат администрирование платежей, обеспечат наполнение бюджетов разных уровней, обеспечат стабильное финансирование сферы образования и здравоохранения, улучшат управление расходами социальной направленности.

В ходе обсуждения проекта зал еще раз отклонил ряд поправок, не поддержанных профильным комитетом, однако авторы этих поправок высказали претензии, утверждая, что законопроект нарушает права территориальных общин распоряжаться своими средствами.

В ответ представитель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит заявил, что это не соответствует действительности, и комитет поддерживает законопроект в окончательной редакции, изложенной в сравнительной таблице. «Речь идет о том, чтобы сбалансировать бюджет-2020. Необходимо, чтобы он работал и был корректным. Вот и все. Никто не пытается сейчас угробить децентрализацию», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять госбюджет Украины на 2020 год во втором чтении и в целом, приступив к его рассмотрению после принятия изменений в Бюджетный кодекс Украины (законопроект №2144).