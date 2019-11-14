В проекте госбюджета-2020 увеличены расходы на оборону и социальную сферу – нардеп

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа", расходы на оборону в следующем году составят почти 5% ВВП.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в проекте госбюджета на 2020 год увеличены расходы на оборонную и социальную сферы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

«Первое - расходы на оборону увеличены, они достигают установленных законом почти 5% ВВП, во-вторых, увеличены расходы на социальную сферу», - заявил он.

Корниенко признал, что «это незначительные увеличения». «Но они важны как тенденция, чтобы показать людям, что, несмотря на экономический рост и реформы, которые мы проводим и планируем, все равно мы находим возможности для обеспечения социальных расходов, по субсидиям есть определенное обновление», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2020 год.