Украинцы получают больше всего денежных переводов из США

Чаще всего украинцы отправляют деньги в Россию.

Украинцы в 2019 году получают больше всего денежных переводов из США – 141 млн долл., или более 17% от общего объема переводов.

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Как сообщили в пресс-службе крупнейшего в Украине банка «ПриватБанка», по сравнению с 2018 годом доля США в рейтинге стран-доноров выросла на 3%.

По информации банка, второй страной в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (14%, или 114 млн долл.), третьей - Италия (9%, или 78 млн долл.).

При этом, украинцы чаще всего отправляют деньги в Россию (28%, или 49 млн долл.), Грузию (11%, или 19 млн долл.) и Азербайджан (7%, или 11 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, объем переводов в Украину через системы перевода средств за январь-сентябрь 2019 года составил более 1,7 млрд долл. США в эквиваленте, при этом больше всего средств поступило из США (18%) и Израиля (14%).