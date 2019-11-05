Гончарук опроверг информацию о срыве переговоров с МВФ

Работа относительно новой программы продолжается, отметил премьер.

Информация зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом относительно новой программы не соответствует действительности.

Читайте такжеПолучит ли Украина транш МВФ до конца года: в Нацбанке поделились ожиданиями

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отвечая на вопросы журналистов относительно достоверности соответствующих публикаций.

«Это не соответствует действительности. У нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда», - сказал Гончарук.

По его словам, кредитор хочет быть уверен в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, выведенные из обанкротившихся банков.

«Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры, работа продолжается, мы ежедневно на телефоне с нашими коллегами», - добавил премьер.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

По итогам переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

На этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что МВФ отложил финансовую помощь Украине, так как в Фонде обеспокоены возможностью президента Владимира Зеленского вернуть миллиарды долларов из разграбленных банков.