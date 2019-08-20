Нацбанк не согласовал назначение главы набсовета «Укрэксимбанка»

Регулятор потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

Национальный банк по результатам рассмотрения документов, тестирования и собеседования с пятью из девяти членов наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» решил отказать в согласовании кандидатуры главы набсовета Торстена Пауля.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время, Нацбанк решил согласовать назначение в набсовет Виктории Страховой как представителя президента Украины и Юрия Буцы как представителя Кабинета министров.

Также сообщается, что результаты тестирования и собеседования Оляны Гордиенко и Сергея Коновца являются положительными, но окончательные решения по ним будут приняты после устранения замечаний к представленным документам.

Решения по остальным членам набсовета будут приняты после тестирования и собеседования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков. В совет «Укрэксимбанка» вошли Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а также Юрий Буца и Алла Шульга.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.