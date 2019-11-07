Министр экономики спрогнозировал, что будет с ценами до 2022 года

Минэкономики прогнозирует от 5,5 до 5,8% инфляции в 2020 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработало два прогнозных сценария по уровню инфляции в ближайшие три года, ожидая в 2020 году 5,5% по базовому и 5,8% - по оптимистичному сценарию.

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Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в соцсети Facebook.

По его словам, в 2021 году ожидается 5,3% инфляции по базовому сценарию и 5% - по оптимистичному, в 2022 году - 5,1% и 5%, соответственно.

Министр объяснил, что оптимистический сценарий предполагает на 3 млрд больше внешних инвестиций, и в таком случае инфляция будет несколько выше в первый год из-за увеличения активности, но в последующие годы станет ниже за счет роста производства и добавленной стоимости в экономике.

«Чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию)», - отметил Милованов.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2018 года - составила 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом выражении месяцем ранее.

В 2018 году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.