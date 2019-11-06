ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

Прогноз на 2020 год улучшен до 3,5%.

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2019 году до 3,3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в сообщении ЕБРР, прогноз роста экономики Украины на 2020 год улучшен до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

По мнению ЕБРР, экономика нашей страны показала устойчивость к политическим факторам, но темп роста останется умеренным, как и ранее.

Также в ЕБРР отметили, что с учетом предстоящего в 2020-2021 году значительного объема погашений валютных государственных заимствований, новая программа с Международным валютным фондом чрезвычайно важна для поддержки ожиданий инвесторов и макроэкономической стабильности.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3%, Всемирный банк - на 3,7%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозе с ростом реального ВВП на 3%, проект бюджета на 2020 год - 3,7%.

Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 3,5%, в следующем – на 3,5%.

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.