Глава Налоговой службы назвал доходную часть бюджета-2020 "реалистичной"

По словам Верланова, для выполнения задачи по наполнению бюджета возглавляемое им ведомство усилит аналитическую работу и будет уделять повышенное внимание работе с рисковыми налогоплательщиками.

Доходная часть доработанного ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете на 2020 год является вполне реалистичной, уверен глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов.

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"Доходная часть бюджета является вполне реалистичной. Государственная налоговая служба готова выполнить задачи по наполнению бюджета. Для этого будем усиливать аналитическую работу и уделять повышенное внимание работе с рисковыми налогоплательщиками", - цитирует Верланова пресс-служба ГНС.

По его словам, документ является сбалансированным, направленным на решение неотложных вопросов и на выполнение программы деятельности правительства.

В частности, доходы доработанного проекта госбюджета (без трансфертов) на 2020 год по сравнению с первой редакцией законопроекта предлагается увеличить на 14,18 миллиарда гривень, в том числе по общему фонду на 11,9 миллиарда гривень и по специальному фонду на 2,3 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год, основанный на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривень/доллар.

По сравнению с предыдущим проектом расходы бюджета выросли на 15 миллиардов гривень, доходы – на 13 миллиардов гривень. Дефицит, как и ранее, составит 95 миллиардов гривень, но сократится по отношению к ВВП до 2%.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 миллиарда гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 миллиарда гривень.