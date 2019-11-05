Объем госдолга на конец 2020 года составит 45% ВВП – обновленный проект бюджета

Платежи по погашению госдолга прогнозируются в сумме 282,1 миллиарда гривень.

Объем государственного долга Украины на конец 2020 года составит 2,045 триллиона в гривневом эквиваленте, или 45,3% прогнозного ВВП.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на проект государственного бюджета Украины на 2020 год, доработанного ко второму чтению.

Отмечается, что объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 миллиарда гривень, в том числе 120,3 миллиарда гривень на погашение внешнего долга.

На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поздно вечером в воскресенье, 3 ноября, утвердил проект госбюджета Украины на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде, основанный на обновленном прогнозе на следующий год с ростом ВВП на 3,7% при среднем курсе гривни на уровне 27 гривень/доллар.

По сравнению с предыдущим проектом, расходы бюджета выросли на 15 миллиардов гривень, доходы – на 13 миллиардов гривень. Дефицит, как и ранее, составит 95 миллиардов гривень, но сократится по отношению к ВВП до 2%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины на конец сентября составил 82,95 миллиарда в долларовом эквиваленте, 1,998 триллиона – в гривневом.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, госдолг Украины на конец 2019 года будет ниже 55% ВВП.