Гончарук сообщил, когда миссия МВФ снова приедет в Киев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ноябре для продолжения переговоров по новой программе сотрудничества МВФ и Украины.
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Об этом он заявил на брифинге в рамках инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.
«Мы ожидаем, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ноябре, чтобы продолжить переговоры», - сказал он.
Премьер подчеркнул, что подписание новой программы сотрудничества с МВФ станет сигналом для международных игроков, что украинская экономика будет иметь стабильную макроэкономическую основу для дальнейшего роста.
Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.
В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.