Гончарук сообщил, когда миссия МВФ снова приедет в Киев

Гончарук отметил, что подписание новой программы сотрудничества станет сигналом для международных игроков, что украинская экономика будет иметь стабильную макроэкономическую основу для дальнейшего роста.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ноябре для продолжения переговоров по новой программе сотрудничества МВФ и Украины.

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Об этом он заявил на брифинге в рамках инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

«Мы ожидаем, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ноябре, чтобы продолжить переговоры», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что подписание новой программы сотрудничества с МВФ станет сигналом для международных игроков, что украинская экономика будет иметь стабильную макроэкономическую основу для дальнейшего роста.

Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.