Правительство в рамках госбюджета-2020 не планирует повышать налоги

Административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти сокращаются в среднем на 10%.

Кабинет министров в рамках доработанного ко второму чтению в Верховной Раде проекта государственного бюджета Украины на 2020 год не планирует повышать налоги.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя проект.

«Мы не предлагаем повышать налоги. Правительство не связывает и не ищет дополнительные ресурсы в повышении налогов», - сказал глава правительства.

По его словам, дополнительные ресурсы нужно искать, повышая эффективность, снижая расходы на государство, посредством борьбы с коррупцией и сокращением теневого сектора.

«Мы сократили административные расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов исполнительной власти в среднем на 10%», - добавил Гончарук.