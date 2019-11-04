Кабмин создал комиссию по защите бизнеса во главе с Гончаруком

Комиссия создана с целью улучшения бизнес-климата в Украине и создания условий для привлечения инвестиций.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук возглавил комиссию по защите бизнеса, созданную постановлением Кабинета министров от 16 октября.

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Как говорится в положении комиссии, опубликованном на правительственном портале, в ее состав, помимо главы Кабмина, вошли советник премьер-министра, заместители министров различных министерств (юстиции, развития экономики, внутренних дел), бизнес-омбудсмен, секретарь Национального инвестиционного совета, заместители главы СБУ и директора Национального антикоррупционного бюро, заместитель директора Государственного бюро расследований.

«Комиссия создана с целью улучшения бизнес-климата в Украине и создания условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, путем защиты бизнеса от незаконных посягательств со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц публичного права, их должностных и служебных лиц, других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, лиц, приравненных к ним, недопущения препятствования законной деятельности субъектов предпринимательской деятельности», - сказано в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.

По словам премьера, Украина для достижения этой цели в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.