Баланс недели: Украина призвала инвестировать в Донбасс, старт отопительного сезона и транзитные переговоры «Нафтогаза» с «Газпромом»

На уходящей неделе президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и практически с полным составом правительства провели в Мариуполе масштабный инвестиционный форум с целью призвать зарубежных и отечественных бизнесменов и банкиров вкладывать средства в восстановление разрушенного в результате российской агрессии Донбасса.

Глава государства торжественно открыл в расположенном на побережье Азовского моря прифронтовом городе офис проектов Европейского Союза, который будет заниматься поддержкой региональной реформы и помощью в борьбе с коррупцией.

Также Зеленский заявил о запуске совместного со Всемирным банком Фонда международной партнерской поддержки. Проект нацелен на восстановление разрушенной и устаревшей инфраструктуры Донбасса и развитие этого региона.

«Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех стать частью этого большого проекта», - сказал Зеленский.

Премьер-министр Гончарук сообщил по итогам форума, что в его рамках было подписано двенадцать документов о новом сотрудничестве. В частности, Меморандум с мобильными операторами Украины о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины, а также Меморандум о финансировании региональных дорог, подписанный с ЕБРР. Первый транш на восстановление местных дорог составит 300 миллионов евро.

Кроме того, украинское правительство подписало важный Меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству.

«Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии», - отметил Гончарук.

Затянувшиеся переговоры

На уходящей неделе в Брюсселе прошел очередной раунд «газовых» переговоров в трехстороннем формате Украина - Европейский Союз - Россия. Это - четвертая за последние месяцы попытка госкомпании «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома» договориться о продлении транзита газа по украинским магистральным трубопроводам после окончания контракта в 2019 году.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил по итогам встречи о своем разочаровании в ней, поскольку, несмотря на поджимающие сроки, стороны не смогли договориться.

Выполняющие указания хозяина Кремля Владимира Путина, представители правительства России и «Газпрома» не поддержали предложения Еврокомиссии по объему транзита газа, сроках и тарифах на его транспортировку. Они выдвинули свое условие - подписание контракта возможно только, если «Нафтогаз» пойдет на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже. То есть, простит «Газпрому» долг в 2,6 млрд долларов.

«Параметры, которые я презентовал, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время истекает», - сказал Шефчович журналистам по итогам встречи.

Стороны договорились провести еще одну встречу в ноябре. В ЕС обнадежили, что шансы продолжить транспортировку российского газа в Европу по украинским трубам с 2020 года есть.

Со своей стороны, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подчеркнул, что у нашей страны есть возможность подписать новый «транзитный» договор в декабре.

Угроза от «Северного потока-2»

Чтобы лишить Украину статуса транзитера газа, а это – миллиардные убытки для госбюджета, путинская Россия уже несколько лет строит газопроводы в обход нашей страны. До конца 2019 года, аккурат к окончанию контракта с Украиной, россияне хотели завершить строительство одного из важнейших проектов трубопровода по дну Балтийского моря - «Северного потока-2».

На уходящей неделе Дания, которая два года сдерживала реализацию проекта, все же выдала разрешение на строительство газопровода через свои воды. Эксперты отметили, что рано или поздно это должно было случиться. Но отсрочка в выдаче разрешения сыграла в пользу Украины. «Северный поток-2» точно не успеют запустить до конца года, и «Газпрому» будет крайне необходима украинская ГТС.

Президент Зеленский заявил, что решение датских властей является ожидаемым, и наша страна готова к новому вызову. Он также подчеркнул, что «Северный поток-2» несет угрозу Европе и укрепляет Россию.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока-2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Поэтому я скажу откровенно, что это укрепляет Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, а нашего правительства», - заявил президент.

Кстати, на уходящей неделе Верховная Рада увеличила шансы Украины подписать новый транзитный контракт на выгодных условиях, с учетом европейских норм. Депутаты приняли закон, который предусматривает отделение (анбандлинг) газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза». В течение трех лет рассмотрение документа из-за отсутствия у государственных мужей политической воли откладывалось.

«Мы заинтересованы в том, чтобы получить следующий долгосрочный контракт, гарантированный. Для этого нам нужна поддержка европейских партнеров, мы вместе находимся в переговорах. Для этого мы должны привести оператора газотранспортной системы к европейским правилам и начинать заключать договор с россиянами по европейским правилам. Это означает отделение добычи газа от поставок и транспортировки. Речь не идет о концессии и аренде ГТС. Речь идет об окончании сложных переговоров и получении долгосрочного контракта», – сказал Гончарук на заседании парламента.

Старт отопительного сезона

В последнюю неделю октября в Украину пришла по-настоящему холодная осень. И большинство регионов страны начали массово включать в домах отопление.

Теплый октябрь помог отсрочить запуск отопительного сезона и приход первых платежек за отопление. В Киеве нынешний отопительный сезон стал самым поздним за последнее десятилетие.

Большинство школ, садиков и больниц уже давно отапливаются. Жилой фонд «стал греться» в последнюю неделю октября. Исключением являются южные области: Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская, где погода позволяет не торопиться.

В госхолдинге «Нафтогаз Украины» успокоили, что страна готова к прохождению отопительного сезона, независимо от исхода транзитных переговоров с Россией. Сейчас в украинских подземных хранилищах закачаны рекордные 21,7 миллиарда кубометров газа, тогда как в прошлом году было 17 миллиардов.

«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой «Нафтогаз» при участии оператора газотранспортной системы и «Укртрансгаза» неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали отсутствие транзита и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», - сказал заместитель главы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.

Парламентская неделя

На уходящей неделе Украина стала на шаг ближе к выполнению условий Международного валютного фонда для возобновления сотрудничества - Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В последнюю неделю октября парламент также ратифицировал ряд соглашений с зарубежными странами об избежании двойного налогообложения. Так, Верховная Рада ратифицировала протоколы между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, изменив порядок налогообложения дивидендов и роялти. Подобные изменения также были внесены в соглашения с Кипром и Малайзией.

Кроме того, Рада улучшила контроль за банковскими счетами американских налогоплательщиков в Украине, ратифицировав соответствующее соглашение с правительством США.

Законодательный орган страны также запретил сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона. Теперь можно будет проводить только выборочные рубки на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Законопроект о введении десятилетнего моратория на вырубку лесов и зеленых насаждений на объектах благоустройства был отправлен парламентариями на доработку.

Меньше чиновников – выше эффективность

На уходящей неделе Кабинет министров принял решение о сокращении служащих районных государственных администраций на 18,5 тысячи кадровых позиций.

В правительство пояснили, что часть функций районных госадминистраций дублируется с функциями объединенных территориальных громад (ОТГ). Учитывая то, что в стране активно идет реформа децентрализации и количество создаваемых ОТГ с каждым годом растет, такой шаг выглядит логичным.

«Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов. Мы сокращаем штат районных государственных администраций на 18 449 позиций», - заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, попавшим под сокращение сотрудникам правительство выплатит компенсационные расходы и подыщет новое место работы. Он подчеркнул, что подобные сокращения нужно было проводить в течение двух лет, синхронизируя с ходом децентрализации.

Первая рабочая неделя ноября обещает украинцам новую волну потепления и в некоторых регионах дожди. Госстат сообщит об уровне инфляции в октябре, а правительство обещает внести в Раду доработанный ко второму чтению проект госбюджета-2020.

Анна Бредихина