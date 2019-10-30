Нацбанк прокомментировал задержание их сотрудника на взятке

НБУ планирует провести внутреннюю проверку и готов содействовать следствию.

Задержанный правоохранителями на взятке сотрудник Национального банка Украины не является работником подразделения по выдаче валютных лицензий и не занимает руководящую должность, а работает в департаменте хозяйственного обеспечения.

Читайте такжеНБУ прокомментировал обвинения прокуратуры в причастности своего сотрудника к ущербу банку «Богуслав»

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины в ответ на сообщение столичной прокуратуры о задержании работника НБУ по подозрению в содействии в получении лицензии на обмен валют.

Отмечается, что Нацбанк пока не получал от правоохранительных органов детальной информации о причинах задержания и выясняет обстоятельства дела.

В НБУ подчеркнули, что решения о выдаче лицензий принимаются коллегиальным органом на основании заключения ряда департаментов, что делает невозможным влияние одного человека на этот процесс.

Также сообщается, что Нацбанк планирует провести внутреннюю проверку и готов всячески содействовать проведению следственных действий и предоставлять информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева вчера, 29 октября, задержала главного специалиста НБУ, который за 50 тыс. долл. обещал предпринимателю содействие в получении бессрочной лицензии на обмен валюты. Задержание проведено во время передачи части оговоренных средств в сумме 40 тыс. долл. возле здания НБУ на Печерске. Задержанному готовится сообщение о подозрении в покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.