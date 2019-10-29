С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту в неограниченном количестве - НБУ

Также прекращает действовать требование о представлении документов с основаниями для безналичной покупки валюты.

Национальный банк Украины с 5 ноября отменяет ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга, установленное в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.

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Как сообщается на сайте НБУ, также прекращает действовать требование о представлении физлицами в банки документов, подтверждающих основания для безналичной покупки иностранной валюты.

По оценкам НБУ, эти ослабления не окажут существенного влияния на валютный рынок, поскольку подавляющее большинство операций физлиц по покупке валюты осуществляется на суммы до 150 тысяч гривень, а общие объемы покупки и продажи валюты населением на сегодня соразмерны.

Также в НБУ напомнили, что чистая покупка валюты регулятором на межбанковском валютном рынке в этом году составляет почти 4 миллиарда долларов, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне 21-22 миллиарда долларов.

Кроме того, в НБУ не видят оснований для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов, поскольку инфляционные и девальвационные ожидания украинцев продолжают улучшаться.

Также сообщается, что Нацбанк продолжит валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов относительно предупреждения непродуктивного оттока капитала из страны, в частности, законопроекту о противодействии BEPS - выведению прибыли из-под налогообложения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в рамках действующего с февраля обновленного валютного законодательства отменил более 30 валютных ограничений, в том числе разрешил оnline-покупку валюты физлицами и ввел систему инвестирования за рубеж в рамках е-лимитов вместо индивидуальных лицензий.