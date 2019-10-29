Доллар подешевел: свежие курсы валют

Национальный банк Украины на вторник, 29 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,07 грн/долл., к евро – на уровне 27,79 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2506,7144 (28 октября – 2517,4116)

100 EUR – 2779,1943 (28 октября – 2796,0891)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 28 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,11/25,14 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,85/27,87 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.