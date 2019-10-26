Баланс недели: Кабмин улучшил прогноз роста экономики, премьер объявил войну контрабанде, а Нацбанк снова снизил учетную ставку

Уходящая неделя принесла в Украину похолодание, напомнив о том, что зима и отопительный сезон не за горами. Столицу нашей страны окутал густой туман, сопровождающийся разговорами об экологической катастрофе.

Пока синоптики разбирались в причинах погодного феномена и уверяли киевлян, что качество воздуха находится в рамках нормы, Кабинет министров улучшил прогноз роста экономики на 2020 год, утвердив обновленный трехлетний макроэкономический прогноз Министерства развития экономики.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил журналистам по итогам заседания своего Кабинета, что национальная экономика в следующем году, согласно консервативному прогнозу, может вырасти на 3,7%, а по оптимистическому сценарию рост составит до 4,8%.

Проект государственного бюджета на будущий год, одобренный Верховной Радой в первом чтении, основывался на обнародованном еще в мае прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3% и валютном курсе 28,2 гривни за доллар.

Гончарук пообещал откорректировать проект госбюджета-2020 ко второму чтению в парламенте с учетом уточненного макропрогноза.

«Средний курс в следующем году - гривня к доллару - в консервативном прогнозе заложен 27. По сравнению с 28,2, как это предусматривалось весной», - сказал премьер, добавив, что в оптимистическом прогнозе закладывается курс на уровне 24,8 грн/долл.

Национальный банк на уходящей неделе повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее. Однако прогноз инфляции остался неизменным – 6,3% в 2019 году, 5% - в 2020 и 5% - в 2021 году.

Напомним, в октябре Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году до 3,7%, в то время как Международный валютный фонд ожидает рост в 3%.

Война контрабанде

Глава правительства Гончарук на уходящей неделе решил лично ознакомиться с работой реформируемой таможенной службы. Он вместе с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым побывал в Черновицкой области на границе с Румынией, на пункте пропуска «Порубное».

«Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая на подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, что стоят где-то по два часа, не более. Хотя не на камеру они рассказывают, что пять суток», - сказал Гончарук.

Увиденное на Буковине, очевидно, впечатлило премьер-министра, и он настоятельно призвал правоохранительные органы прекратить «крышевать» контрабанду или освободить занимаемые должности.

«Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете «крышевать» контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор в числе первых», - подчеркнул премьер, дав чиновникам месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне.

Гончарук также отметил, что в прошлом году были выделены «миллионы гривен» на реконструкцию подъездных путей к этому пункту пропуска, однако пути так и не были восстановлены, а куда потратились средства - неизвестно. Он поручил прокурорам разобраться и наказать виновных в хищении бюджетных средств.

Кроме того, по словам премьера, через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение все еще не принадлежит государству, находится в частной собственности. В связи с этим возмущенный Гончарук поручил местным чиновникам за неделю найти помещение, где можно будет разместить таможню.

Гончарук поручил главе Государственной таможенной службы Нефедову в течение двух недель подготовить стратегию развития таможенной инфраструктуры и запустить в работу ранее закупленные для таможен стационарные сканеры груза.

Снижение ключевой ставки

Национальный банк на уходящей неделе продолжил смягчение монетарной политики и с 25 октября снизил учетную ставку на 1 процентный пункт – до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%. Это третье в текущем году снижение ставки стало отражением снижения потребительской инфляции в стране. В сентябре инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,5% и оказалась ниже прогноза, благодаря жесткой монетарной политике центробанка.

Регулятор ожидает, что инфляция будет и далее замедляться до цели 5% в 2020-2021 годах, в том числе, до 6,3% на конец этого года, при условии проведения взвешенной фискальной политики, относительно низких цен на энергоресурсы на мировых рынках и роста предложения продтоваров благодаря повышению продуктивности сельхозпроизводства.

Также центробанк ожидает получения до конца текущего года первого транша от ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда по обсуждаемой новой программе сотрудничества.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, объем новой программы пока не обсуждался, поэтому о сумме первого транша говорить преждевременно.

Кроме того, 25 октября Национальный банк впервые за 13 лет ввел в обращение новую банкноту. На этот раз - купюру номиналом 1 тысяча гривен. Как сообщает центробанк, новая банкнота - голубого цвета, на лицевой стороне изображен портрет одного из основателей и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, на обратной - изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

Первоначально регулятор планирует ввести в обращение около 5 млн штук новых банкнот.

Глава НБУ Смолий объяснил введение новой банкноты высокой долей крупных банкнот в обращении.

«Когда количество банкнот самого высокого номинала – это один из критериев - превышает 50 процентов, возникает потребность вводить банкноту более высокого номинала», – сказал он.

Промпроизводство выходит из пике

Государственная служба статистики на уходящей неделе сообщила о том, что спад промышленного производства в стране в сентябре 2019 года в годовом выражении – к сентябрю 2018 года – замедлился до 1,1%. По сравнению с августом текущего года, промпроизводство в первый месяц осени выросло на 1,7%.

Наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в производстве мебели и другой продукции, производстве машин и оборудования, а также в фармацевтике.

Наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования, компьютеров, электронной и оптической продукции, а также в текстильном производстве.

В предпоследнюю неделю октября Госстат сообщил и о других важных показателях, отражающих состояние национальной экономики. В частности, оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2019 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Сельхозпроизводство в Украине за девять месяцев выросло на 5,9%. По данным Госстата, производство растениеводческой продукции выросло за этот период на 7,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. В то же время, производство животноводческой продукции за указанный период увеличилось на 1,7%.

Рост в рейтинге Doing Business

Важной новостью уходящей недели стало объявление Всемирным банком о повышении позиции нашей страны на семь пунктов в ежегодном рейтинге Doing Business. Украина в результате заняла 64 место среди 190 стран мира, а еще в 2012 году находилось на 152 месте.

И хотя этот показатель стал заслугой предыдущих властей, так как фиксировалась ситуация на май 2019 года, глава правительства Гончарук пообещал продолжить активное движение по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

«Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции», - заявил премьер-министр.

Гончарук отметил, что за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам, как защита миноритарных акционеров (+27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях), а также в области получения разрешения на строительство (+10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введения подачи сообщений онлайн). Кроме того, была снижена стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

«Уверен, что такими темпами наше государство, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций в ближайшее время», - заявил премьер.

Последняя неделя октября, в связи с продолжением снижения температуры воздуха до ощутимых заморозков, должна запустить в большинстве регионов Украины отопительный сезон. Свежие платежки за тепло принесут раздражение и головную боль многим украинцам. А в понедельник в Брюсселе должен пройти очередной раунд переговоров между представителями «Нафтогаза Украины» и российского газового монополиста «Газпрома» при участии Еврокомиссии о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины.

Анна Нагорная