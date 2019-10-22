Правительство увеличило на 5% коммуналку для семей, которые получают субсидии

Ранее базовая норма платы за коммунальные услуги для домохозяйств, получающих субсидию, определялась на уровне 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Кабинет Министров Украины увеличил на 5% норму платы за коммунальные услуги при назначении субсидий.

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Об этом говорится в постановлении правительства №878 от 20 октября.

Документ вносит изменения в постановление № 1156 от 27 июля 1998 года, которым установлен размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретения бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии.

Ранее базовая норма платы за коммунальные услуги для домохозяйств, получающих субсидию, определялась на уровне 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

С 1 мая 2020 года этот платеж будет составлять 20% среднемесячного дохода домохозяйства.

Как сообщал УНИАН, также новое постановление упрощает назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.