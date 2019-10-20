Кабмин упростил назначение субсидий для некоторых категорий украинцев: подробности

Детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов.

Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан.

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Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение было принято Кабмином сегодня, 20 октября.

«Правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет», - говорится в сообщении.

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормативную площадь домов (более 120 кв. метров для квартиры или более 200 - для дома), а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине действует система монетизированных субсидий, по которой денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг передается напрямую людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

По данным Госстата, общая сумма субсидий на оплату ЖКУ за январь-август 2019 года выросла на 27% - до 963,8 млн грн.