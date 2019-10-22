Украинцы стали получать больше субсидий: свежие цифры Госстата

Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ за январь-сентябрь выросла на 24,6% – до 974,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% – до 115,7 грн.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в январе-августе 2019 года были назначены на сумму 974,9 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии были назначены на сумму 693,9 млн грн, в сельской – 281,0 млн грн.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-сентябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за девять месяцев 2019 года субсидии назначены 2 млн 223 тыс. семей, в сельской – 1 млн 32 тыс. семей. По сравнению с январем-августом 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,2%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% – до 115,7 грн.

В сентябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 335 тыс. домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.