Дубилет анонсировал сокращение работников Госаудитслужбы в 8 раз

По словам министра, сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитслужбой и другими ведомствами, которое необходимо убирать.

Кабинет министров Украины планирует реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество сотрудников с 3212 до около 400 человек.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы планируем существенно реформировать этот орган (Госаудитслужбу – УНИАН). Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронично). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до около 400», - написал он.

Министр отметил, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Поэтому Кабмин намерен сотрудничать с Государственной службой по вопросам труда, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать людей на произвол судьбы.

По словам министра, в качестве ключевых направлений реформы Госаудит должен фокусироваться на искоренении мошенничества.

«Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым», - отметил он.

По информации Дубилета, сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитслужбой и Счетной палатой, а также Госаудитслужбой и силовыми органами, которое нужно убирать.

«Крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). С другой стороны, чем больше мы приватизируем, тем меньше надо проводить аудит», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера 21 октября Кабинет министров Украины передал Государственную аудиторскую службу под управление Министерства финансов.

Справка УНИАН. Государственная аудиторская служба была создана решением Кабинета министров в ноябре 2015 года на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.