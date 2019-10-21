Кабмин вернул Госаудитслужбу в управление Министерства финансов
Кабинет министров Украины передал Государственную аудиторскую службу под управление Министерства финансов.
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Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.
"С понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей”, – написала она.
Справка УНИАН. Государственная аудиторская служба была создана решением Кабинета министров в ноябре 2015 года на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.