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Кабмин вернул Госаудитслужбу в управление Министерства финансов

13:32, 21 октября 2019
Финансы
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Маркарова: Госаудитслужба будет реформирована / фото УНИАН

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Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"С понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей”, – написала она.

Справка УНИАН. Государственная аудиторская служба была создана решением Кабинета министров в ноябре 2015 года на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции – одного из ключевых органов проверки финансовой деятельности государственных предприятий. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

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Теги: #Минфин#Кабмин#Госаудитслужба