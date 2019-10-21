Украинцы смогут объявлять себя банкротами: вступил в действие новый Кодекс

Кодекс нацелен на повышение эффективности процедур банкротства.

В Украине с сегодняшнего дня вступил в действие кодекс по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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"С 21 октября 2019 года вводится в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

Его целью является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Изменения в части реформирования корпоративного банкротства имеют антикоррупционную направленность и предусматривают ряд прогрессивных изменений, которые должны обеспечить повышение уровня выполнения контрактов и улучшение инвестиционной привлекательности Украины, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Президент Петр Порошенко подписал этот Кодекс в апреле 2019 года.