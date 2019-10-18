Смолий в Вашингтоне провел первую встречу с новым руководителем МВФ (фото)

Он высказал ожидания, что с приходом Георгиевой МВФ еще больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе визита в Вашингтон провел первую встречу с новым руководителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

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Об этом глава НБУ сообщил в Twitter.

«Главное событие поездки - первая встреча с новым лидером МВФ, преодолевшим невероятный путь из Восточной Европы в главы организации, от которой зависят судьбы стран и финстабильности мира», - написал Смолий.

Он высказал ожидания, что с приходом Георгиевой МВФ еще больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства.

Головна подія поїздки - перша зустріч з новою лідеркою #МВФ, яка подолала неймовірний шлях зі Східної Європи до голови організації, від якої залежать долі країн і фінстабільності світу. Вірю, з її приходом МВФ ще більше розширить горизонти боротьби за майбутнє без нерівності pic.twitter.com/qqWnkY4AUs — Yakiv Smolii (@YSmolii) 17 жовтня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, пост директора-распорядителя Международного валютного фонда в сентябре заняла Кристалина Георгиева, ранее занимавшая должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

Украинская делегация начала работу в Вашингтоне на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В составе делегации министр финансов Оксана Маркарова, ее заместитель Юрий Гелетий и правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Кроме того, в Вашингтон отправились глава НБУ Яков Смолий и его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.