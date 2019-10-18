Активные и динамические: Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

Ключевыми условиями новой программы Маркарова назвала сохранение в Украине макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

Переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы с Украиной происходят активно и более динамично, чем в предыдущие годы.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире «Голос Америки» в Вашингтоне, США.

«Активные переговоры. Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы», - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о том, как проходят переговоры с кредитором.

По ее словам, все условия, которые озвучивает МВФ, были ожидаемыми и, так или иначе, предусматривались в предыдущих программах с Фондом.

Ключевыми условиями новой программы Маркарова назвала сохранение в Украине макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

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Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, украинская делегация в США продолжит переговоры с МВФ относительно новой трехлетней программы, старт которой ожидается в этом году.