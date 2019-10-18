Экономика Китая показала самый низкий рост за последние 27 лет

Рост ВВП Китая в третьем квартале составил 6%.

В третьем квартале китайская экономика показала самый низкий рост за последние 27 лет.

Согласно обнародованным 18 октября данным, рост валового внутреннего продукта страны в июле-сентябре составил 6%, а в предыдущем квартале - 6,2%. Это - самый низкий квартальный показатель Китая с 1992 года, сообщает Радио Свобода.

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Представитель Национального бюро статистики Китая заявил, что страна «встретилась с ростом рисков и вызовов как дома, так и за рубежом».

В то же время он добавил, что «национальная экономика поддерживает общую стабильность... и улучшает стандарты жизни».

Пекин и Вашингтон продолжают вводить новые пошлины на импорт китайских и американских товаров. Многие эксперты опасаются, что торговые войны ослабят мировую экономическую активность и приведут к повышенному колебанию мировых фондовых рынков.