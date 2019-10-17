Зеленский подписал законы об электронных кассовых аппаратах и кэшбеке

Функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг и изменения в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, эти законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, «серого» товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

Отмечается, что реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.

Так, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 года так называемый механизм «кэшбека», предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 года повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, которая может относиться ко второй группе плательщиков единого налога.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на улучшение условий для развития предпринимательства, согласно которому Кабинет министров должен создать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В двухнедельный срок с участием упомянутого совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц - предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проверки ФОПов (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций.