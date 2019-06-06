ЕБРР выделит государственному «Укргазбанку» $40 миллионов

Совет директоров ЕБРР утвердил соответствующий проект.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит государственному «Укргазбанку» 40 млн долл. торгового финансирования.

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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Совет директоров ЕБРР сегодня принял проект открытия линии по программе "Содействие торговому финансированию" (Trade Facilitation Programme) общим объемом 40 млн долл. для «Укргазбанка». Это плюс 40 млн долл. для финансирования украинской экономики», - написала Маркарова.

Она напомнила, что «Укргазбанк» первым из госбанков внедрил международные стандарты корпоративного управления, что позволило ему достичь лучших результатов, низкого уровня проблемной задолженности и привлечения дополнительного капитала.

Справка УНИАН. ЕБРР работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране. По информации Министерства финансов, за период сотрудничества банк профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.