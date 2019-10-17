Почти 34 тысячи вкладчиков банка «Михайловский» не пришли за возмещением

Вкладчикам необходимо вовремя обратиться за возмещением, поскольку выплаты прекращаются после завершения ликвидации банка.

Почти 34 тысячи вкладчиков и физических лиц, которые приравниваются к вкладчикам ликвидируемого банка «Михайловский», не обратились за возмещением Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Как говорится в сообщении на сайте фонда, в пользу этих вкладчиков зарезервировано более 16 млн грн. В фонде отметили, что вкладчикам необходимо вовремя обратиться за возмещением, поскольку выплаты прекращаются после завершения пятилетней ликвидации банка, которая началась в июле 2016 года.

Отмечается, что на начало октября более 30 тысяч вкладчиков и приравненных к ним лиц получили свыше 2,460 млрд грн возмещения, что составляет 99,3% от начисленной суммы.

Кроме того, накануне временной администрации банк привлекал средства на счета аффилированных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии фонда. Но по состоянию на начало октября 1161 вкладчик получил право на возмещение по решению суда на общую сумму 97,3 млн грн.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным в мае 2016 года.

Накануне этого решения банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Фонд в рамках действующего законодательства отказался выплачивать возмещение по этим вкладам, однако в ответ на протесты вкладчиков в Украине был принят закон, приравнивающий этих лиц к вкладчикам банка «Михайловский».