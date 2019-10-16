Эксперты назвали основные риски госбюджета-2020

По их мнению, основными рисками станут крупные долговые выплаты. Это потребует значительных сумм новых заимствований в течение года.

Основными рисками для выполнения государственного бюджета Украины на 2020 год станут крупные объемы погашения долговых обязательств, требующие значительных сумм новых заимствований в течение года.

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Как говорится в аналитической записке Центра экономической стратегии, переданной УНИАН, это потребует привлечения поддержки от международных финансовых организаций и отсутствия внешних шоков, как политических, так и экономических.

Эксперты отметили, что дефицит госбюджета умеренный, хотя в абсолютном значении вырастет на 1,3% - до 95 млрд грн, но из-за роста экономики сократится к ВВП до 2,1%.

Прогноз по доходам бюджета, по мнению экспертов, консервативный и не учитывает амбициозные цели правительства по росту экономики на 5-7%, как и многие предвыборные инициативы команды президента.

В расходах в процентном значении к ВВП больше всего возрастет финансирование общественного порядка, безопасности и судов, включая нераспределенные средства Совета нацбезопасности и обороны.

Эксперты отметили, что в рамках бюджета государство откажется от помощи крупным аграрным компаниям и направит средства фермерам и малым предприятиям, в том числе для удешевления кредитов на покупку земли.

Также в ЦЭС допускают, что план поступлений от приватизации на уровне 5 млрд грн может быть увеличен, учитывая задекларированные намерения конце года разблокировать большую приватизацию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте проект бюджета Украины на 2020 год, предполагающий доходы в сумме 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09% ВВП, государственный и гарантированный государством долг - 54,1% ВВП.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 год.

Рассмотрение документа парламентом в первом чтении ожидается в пятницу, 18 октября.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основной для корректировки проекта госбюджета на следующий год.