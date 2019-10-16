Кабмин одобрил реструктуризацию налоговой и таможни: в чем суть

Теперь территориальные органы этих служб смогут работать как обособленные подразделения, а не самостоятельные юридические лица.

Кабинет министров одобрил изменения в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми территориальные органы налоговой и таможни смогут работать как обособленные подразделения, а не самостоятельные юридические лица.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, проектом предусмотрена реализация мер по усилению институциональной способности этих государственных органов.

В частности, руководителям налоговой и таможенной служб предоставляется возможность делегировать свои полномочия руководителям обособленных подразделений.

Кроме того, предоставляется возможность получать на безвозмездной основе в форме открытых данных обезличенную информацию относительно экспортно-импортных операций, в том числе таможенной стоимости товаров, информацию о правонарушении.

Также расширяется возможность применения в таможенном деле электронных документов.

Отмечается, что изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

При этом, главы местных государственных администраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.