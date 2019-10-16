МВФ упразднил региональную группу СНГ

Ранее в эту группу входила Украина, теперь наша страна включена в группу «Развивающаяся Европа».

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд упразднил в классификации стран-участниц региональную группу «Содружество независимых государств» (CIS), в которую ранее входила Украина.

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Согласно октябрьскому отчету МВФ о перспективах развития мировой экономики, теперь наша страна, а также Молдова, Беларусь и Россия включены в группу «Развивающаяся Европа».

Еще восемь пост-советских стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - включены в новую региональную группу «Ближний Восток и Центральная Азия» (MECA).

«Важнейшее для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ. Группа CIS/СНГ наконец упразднена. Украина - в группе Emerging and Developing Europe», - прокомментировала решение МВФ министр финансов Украины Оксана Маркарова в соцсети Facebook.

Справка УНИАН. Содружество независимых государств представляет собой международную организацию при участии стран, ранее входивших в состав СССР.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ответ на агрессию Российской Федерации в 2014 году отозвал представителя Украины в исполкоме СНГ Анатолия Дроня, а в 2018 году ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об окончательном прекращении участия нашей страны в работе уставных органов СНГ.